Китайцам начнут платить за положительный тест на COVID

Власти китайского Харбина объявили награду в размере 10 тысяч юаней (более 115 тысяч рублей) за положительный тест на COVID-19. Об этом пишет The Beijing News.

В оперативном штабе Харбина по борьбе с распространением коронавируса попросили граждан, которые отмечают у себя следующие симптомы: жар, сухой кашель, усталость, снижение обоняния и вкуса, заложенность носа, насморк, боль в горле, конъюнктивит, миалгию и диарею, - добровольно явиться в ближайшее медицинское учреждение и пройти тест на COVID-19.

Тем, у кого тест окажется положительным, выплатят 10 тысяч юаней (более 115 тысяч рублей).

Таким образом власти хотят призвать людей чаще сдавать тесты на коронавирус.

Отмечается, что при сдаче теста гражданам необходимо поделиться информацией о своих передвижениях и контактах в последние дни.