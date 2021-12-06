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1 час назад

Китайцам начнут платить за положительный тест на COVID

Власти китайского Харбина объявили награду в размере 10 тысяч юаней (более 115 тысяч рублей) за положительный тест на COVID-19. Об этом пишет The Beijing News.

В оперативном штабе Харбина по борьбе с распространением коронавируса попросили граждан, которые отмечают у себя следующие симптомы: жар, сухой кашель, усталость, снижение обоняния и вкуса, заложенность носа, насморк, боль в горле, конъюнктивит, миалгию и диарею, - добровольно явиться в ближайшее медицинское учреждение и пройти тест на COVID-19.

Тем, у кого тест окажется положительным, выплатят 10 тысяч юаней (более 115 тысяч рублей).

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Таким образом власти хотят призвать людей чаще сдавать тесты на коронавирус.

Отмечается, что при сдаче теста гражданам необходимо поделиться информацией о своих передвижениях и контактах в последние дни.

В Харбине выявляют лишь около десяти случаев заражения вирусом в день. При этом все заболевшие обнаруживаются с помощью системы отслеживания контактов других заразившихся.
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