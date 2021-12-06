Цена импортного газа на Украине за год выросла в четыре раза, составив более $730 за 1 тыс. куб. м. Об этом в понедельник сообщило Министерство экономики Украины.

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2021 года, которая составляет 19 261,64 гривны, или $730,65 за одну тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

Видео дня

При этом средняя цена импортного природного газа на Украине в ноябре 2020 года была на уровне $182,5 за 1 тыс. куб. м.

На Украине с начала отопительного сезона в середине октября начался газовый кризис из-за высоких цен на топливо. В год страна потребляет до 23 млрд куб. м газа, из которых 13 млрд куб. м составляет газ собственной добычи - "Нафтогаза" и частных компаний. Остальные объемы топлива Киев импортирует.

Проблемы у Киева с поставками газа усугубились поле того, как с ноября 2015 года Украина перестала напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы, что сказалось на тарифах для украинских потребителей. Украина отказалась от возобновления прямых поставок российского газа по сниженной цене, договоренность о которой была достигнута в 2019 году главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, когда Россия готова была поставлять Украине газ по фиксированной цене $175.

Ситуация с ценой на газ усугубилась для Украины на фоне резкого роста цен на энергоносители в Европе.

Украинский «Нафтогаз» поднял тарифы на газ почти в пять раз для потребителей, которым его поставляет принадлежащая ему компания «Поставщик последней надежды» (от укр. Постачальник останньої надії — ПОН). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Поставщик последней надежды» обслуживает потребителей, чьи поставщики газа обанкротились или по иным причинам не имеют возможности поставлять газ. Со 2 декабря ПОН увеличил тариф на газ до 47 гривен (127 рублей) за кубометр. Рост цен затронул сотни тысяч человек, всего — 457 тысяч украинских домохозяйств, пишет издание.

Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) отказаться от ограничения цен на газ, теплоснабжение и горячую воду. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на текст меморандума, который есть в распоряжении агентства.

С мая 2022 года цены будут полностью отражать затраты компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения. Это одно из условий обновленного меморандума сотрудничества с МВФ. Сейчас весь потребительский газ «Укргаздобычи» продается «Нафтогазу», у которой энергосбытовые компании покупают его по льготной цене. Нынешняя фиксированная стоимость газа по годовому контракту составляет 7,96 гривны за кубометр. На момент установки цена соответствовала рыночной, однако сейчас она в три-четыре раза ниже из-за резко подорожавшего газа на спотовом рынке Европы.

С 2022 года до 50 процентов газа должно будет продаваться на бирже «на прозрачной и конкурентной основе с равным доступом для всех участников рынка», с 2024-го объем продаваемого на бирже газа должен достичь 100 процентов. В результате тарифы по годовым контрактам для населения значительно вырастут. При этом ожидается, что финансовое положение «Нафтогаза» улучшится при рыночных условиях формирования цен. Стоимость газа на внутреннем рынке Украины, скорее всего, не будет отличаться от европейской. «Цена не будет сильно ниже цены хаба. Если рынок дефицитный, то цена будет стремиться к максимальному значению, а это и есть цена хаба», — рассказал глава биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский.

В Кабинете министров официально не комментируют содержание меморандума. Один из источников «РБК-Украины» рассказал, что правительство надеется на снижение рыночной стоимости газа весной. Это поможет избежать роста цен тарифов для населения. Однако на уровне нынешней цена может остаться только в том случае, если стоимость газа упадет ниже 300 долларов за тысячу кубометров. На момент написания новости газ торгуется по цене 896 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.

Ранее в октябре резкое падение цен на газ в 2022 году спрогнозировал глава газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. По его мнению, зима будет тяжелая, но со второго квартала 2022-го рынок стабилизируется. При этом Михельсон подчеркнул, что цены все же не достигнут того уровня, на котором находились в 2019 году.

Украина в случае дефицита газа в отопительный период может закупать топливо в Словакии. Такую замену российскому топливу нашел заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов, пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — сказал замминистра.

Также он пояснил, что украинский «Нафтогаз» имеет необходимые средства и мощности ГТС для осуществления закупок газа у Словакии. В то же время он решил, что прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тысяч гривен (около тысячи долларов) за тысячу кубометров.

Ранее Немчинов рассказал, что Украина ведет переговоры о прямых поставках сжиженного природного газа (СПГ) из Катара через польские терминалы. По словам Немчинова, Украина хочет, чтобы поставки шли через два польских терминала в Гданьске и Свиноуйсьце. Он добавил, что пропускная способность между Украиной и Польшей не такая большая.

Заместитель главы научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев считает, что «Нафтогаз Украины» сделал все для того, чтобы ситуация с «космическими тарифами» на энергоноситель стала возможной, пишет vesti.ua.

Потребители газа от компании «Поставщик последней надежды» (его функции по результатам правительственного конкурса выполняет «Нафтогаз Украины») будут платить до 47 гривен за кубометр. Нововведение коснется почти 500 тыс. украинских домохозяйств.

По мнению Рябцева, государство не станет ничего списывать или компенсировать потребителям.

«В соответствии с теми документами которые были приняты благодаря лоббистской поддержке представителей НАК «Нафтогаз» понятно, что интересы компаний-поставщиков природного газа защищены намного лучше, чем интересы потребителей. И что вы хотите от этого государства? Таковы правила игры от компаний, которые получают свою прибыль от этого», – заявил Рябцев.

Он уверен, что население заставят оплатить долги всеми методами принуждения, имеющимися в распоряжении государства, а правительство не в состоянии решать имеющиеся проблемы в энергетической сфере.

«Вместо того, чтобы являться независимым арбитром на энергетических рынках, оно давно приняло сторону поставщиков энергоресурсов. А интересы украинских граждан никого не интересуют», – считает Рябцев.

Тема транспортировки российского газа на Украину вторична, топливо сначала надо продать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отсутствии переговоров с Киевом по транзиту газа после 2024 года.

«Что касается транзитных дел, то конечно, нужно адресовать вопрос Газпрому. Я хочу лишь напомнить заявление президента (Владимира) Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, пока Газпром не определится по этой линии, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь.

«Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин», – подчеркнул он.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. При этом, по его словам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.

Европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что у России нет стремления начинать сложную дискуссию с Европейским союзом по поставке газа, сообщает РИА «Новости».

«Помимо «Северного потока — 2» есть различные темы, которые интересуют российское руководство, и я думаю, что геополитика присутствует в этом всегда, но кризис не должен выходить за пределы определенного уровня», — заявил Джентилони.

Он отметил, что несмотря на кризис на Украине и на границе Белоруссии вряд ли сможет повлиять на поставки газа в ЕС, но беспокойство эти ситуации вызывают.

Ранее Еврокомиссар Джентилони заявил, что осенью поставки газа сократились на 25%.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.