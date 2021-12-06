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26 минут назад

Папа Римский выразил желание приехать в Москву

Папа Римский Франциск на пресс-конференции заявил о своей готовности приехать в Москву на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Его слова приводит ТАСС.

Папа Римский захотел приехать в Москву
Фото: ReutersReuters

«Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, чтобы согласовать возможную встречу», — сказал понтифик, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Папа Римский отметил, что место встречи пока неизвестно — патриарх должен путешествовать.

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«Не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», — отметил понтифик.

Напомним, что первая и последняя встреча двух настоятелей прошла в 2016 году в здании международного аэропорта имени Хосе Марти в столице Кубы — Гаваны. Ее итогом стало торжественное подписание совместной декларации, состоящей из 30 пунктов.
В мире,ФРАНЦИСК,Патриарх Кирилл,ИТАР-ТАСС,
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