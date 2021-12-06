Папа Римский захотел приехать в Москву

Папа Римский Франциск на пресс-конференции заявил о своей готовности приехать в Москву на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Его слова приводит ТАСС.
«Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, чтобы согласовать возможную встречу», — сказал понтифик, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.
Папа Римский отметил, что место встречи пока неизвестно — патриарх должен путешествовать.
«Не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», — отметил понтифик.