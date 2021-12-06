В Киеве рассказали, как избежать капитуляции перед Россией

Власти Киева не в состоянии отстаивать свои интересы на переговорах с Москвой. С таким заявлением выступил бывший замглавы МИД Украины, экс-посол США Валерий Чалый в эфире «Пятого канала».

По словам дипломата, он участвовал в различных встречах, в том числе с участием президента России Владимира Путина.

"Я скажу, что уровень компетентности сегодняшней украинской власти не позволяет украинскому народу быть уверенным в том, что при личных переговорах они будут отстаивать наши позиции", — подчеркнул он.

Чалый добавил, что в Кремле не воспринимают всерьез президента Украины Владимира Зеленского, а если не станет поддержки США, Германии и Франции киевское руководство ждет провал.

"Поэтому выход только один: встреча с Россией при участии всех партнеров Украины – как минимум там не будет капитуляции", — резюмировал дипломат.