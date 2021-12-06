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55 минут назад

Британцев возмутила статья о вторжении России в ЕС

Британские интернет-пользователи раскритиковали материал таблоида Daily Express, в котором утверждалось, что Россия готовится «к неминуемому вторжению на границу ЕС». Читатели призвали не называть Украину границей ЕС и не втягивать Британию в конфликт.

Британцев возмутила статья о вторжении России в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале Express отмечается, что после «беспрецедентного обмена разведданными» между США и ЕС и «союзники согласились», что Украине грозит вторжение. Таблоид подчеркнул, что теперь Великобритания и НАТО «готовятся к войне».

«Пусть ЕС разберется с этим с помощью США, ведь теперь они стали такими большими друзьями! Ничего общего с нами! Это не наша война», - написала в комментариях к этому материалу пользовательница Lady Looe.

«Нет, Украина не ЕС. Фундаментальная ошибка», - добавил ukssЯ.

«Большинство британцев не хотят иметь ничего общего с проблемами на Украине», - заявил DannyHakim

«Великобритании было бы хорошо остаться в стороне или стать союзником России», - отметил Untoldlies.

Ранее США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ложью заявления о подготовке России к нападению. По ее мнению, третьи страны используют «ослабевшее» руководство Украины для нагнетания антироссийской истерии.

В мире,Валентина Матвиенко,НАТО,Совет Федерации,ЕС,
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