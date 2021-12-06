Британцев возмутила статья о вторжении России в ЕС

Британские интернет-пользователи раскритиковали материал таблоида Daily Express, в котором утверждалось, что Россия готовится «к неминуемому вторжению на границу ЕС». Читатели призвали не называть Украину границей ЕС и не втягивать Британию в конфликт.
В материале Express отмечается, что после «беспрецедентного обмена разведданными» между США и ЕС и «союзники согласились», что Украине грозит вторжение. Таблоид подчеркнул, что теперь Великобритания и НАТО «готовятся к войне».
«Пусть ЕС разберется с этим с помощью США, ведь теперь они стали такими большими друзьями! Ничего общего с нами! Это не наша война», - написала в комментариях к этому материалу пользовательница Lady Looe.
«Нет, Украина не ЕС. Фундаментальная ошибка», - добавил ukssЯ.
«Большинство британцев не хотят иметь ничего общего с проблемами на Украине», - заявил DannyHakim
«Великобритании было бы хорошо остаться в стороне или стать союзником России», - отметил Untoldlies.
Ранее США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ложью заявления о подготовке России к нападению. По ее мнению, третьи страны используют «ослабевшее» руководство Украины для нагнетания антироссийской истерии.