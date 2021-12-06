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1 час назад

CNN: администрация Байдена рассматривает санкции против "окружения Путина"

ТАСС, 6 декабря. Официальные лица в США рассматривают возможность введения рестрикций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. С таким утверждением выступила в понедельник телекомпания CNN.

CNN: администрация Байдена рассматривает санкции против "окружения Путина"
Фото: ТАССТАСС

По сведениям ее источников, новые санкции якобы включают членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, российских производителей энергии, а также возможное отключение страны от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Американские чиновники отметили, что окончательные решения по вопросам введения санкций в целом и каким-либо срокам все еще не приняты. По их словам, администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,ИТАР-ТАСС,
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