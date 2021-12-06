CNN: администрация Байдена рассматривает санкции против "окружения Путина"

ТАСС, 6 декабря. Официальные лица в США рассматривают возможность введения рестрикций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. С таким утверждением выступила в понедельник телекомпания CNN.

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По сведениям ее источников, новые санкции якобы включают членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, российских производителей энергии, а также возможное отключение страны от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).