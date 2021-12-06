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11 минут назад

Создательница вакцины AstraZeneca рассказала о новой смертоносной пандемии

Следующая пандемия может оказаться гораздо более смертоносной, заявила одна из создательниц британской вакцины AstraZeneca Сара Гилберт, слова которой приводит Sky News. По её словам, новый вариант вируса может быть более заразным, более смертоносным, или и тем и другим одновременно.

Создатель британской вакцины рассказала о новой смертоносной пандемии
Фото: ТАССТАСС

На одной из своих лекций профессор Гилберт заявила, что отсутствие финансирования для обеспечения готовности к пандемии недопустимо.

Достигнутые нами успехи и знания, которые мы приобрели, не должны быть потеряны, — подчеркнула она.

Гилберт также подтвердила, что мутации «омикрон»-штамма увеличивают скорость передачи вируса, а антитела, полученные от вакцин или заражения другими вариантами, могут быть менее эффективными против нового заражения.

Пока мы не узнаем больше, нам следует проявлять осторожность и принимать меры, чтобы замедлить распространение этого нового варианта, — заключила она.

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Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что у людей, заразившихся «омикрон»-штаммом, болезнь протекает в более лёгкой форме. По словам медика, такая ситуация, возможно, связана с ранними стадиями заражения пациентов. Поэтому может пройти несколько недель, прежде чем специалисты действительно поймут, у скольких заразившихся новым штаммом разовьётся тяжёлое заболевание.

В мире,Сара Гилберт,ВОЗ,Sky News,
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