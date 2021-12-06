Создатель британской вакцины рассказала о новой смертоносной пандемии

Следующая пандемия может оказаться гораздо более смертоносной, заявила одна из создательниц британской вакцины AstraZeneca Сара Гилберт, слова которой приводит Sky News. По её словам, новый вариант вируса может быть более заразным, более смертоносным, или и тем и другим одновременно.

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На одной из своих лекций профессор Гилберт заявила, что отсутствие финансирования для обеспечения готовности к пандемии недопустимо.

Достигнутые нами успехи и знания, которые мы приобрели, не должны быть потеряны, — подчеркнула она.

Гилберт также подтвердила, что мутации «омикрон»-штамма увеличивают скорость передачи вируса, а антитела, полученные от вакцин или заражения другими вариантами, могут быть менее эффективными против нового заражения.

Пока мы не узнаем больше, нам следует проявлять осторожность и принимать меры, чтобы замедлить распространение этого нового варианта, — заключила она.