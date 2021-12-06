Президент США Джо Байден проводит далеко не сильную внешнюю политику, которая постоянно проверяется на прочность, такое мнение выразили авторы The Wall Street Journal.

Колумнисты рассмотрели внешнюю политику России, Китая и Ирана, перечислив ответные действия США. Они подчеркнули, что перечисленные государства собираются расширять свои сферы влияния и проверять Вашингтон на прочность.

Говоря о Москве, авторы отметили, что Байден обещал жестко выступать против президента РФ Владимира Путина, а на деле он снял санкции с "Северного потока — 2" и решил обсуждать с российским коллегой основные вопросы повестки дня.

Также американский президент решил не наращивать продажи вооружений Украине на фоне сообщений о возможно готовящемся "вторжении".