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49 минут назад

WSJ: Байден не выполнил главное предвыборное обещание по сдерживанию России

Президент США Джо Байден проводит далеко не сильную внешнюю политику, которая постоянно проверяется на прочность, такое мнение выразили авторы The Wall Street Journal.

Колумнисты рассмотрели внешнюю политику России, Китая и Ирана, перечислив ответные действия США. Они подчеркнули, что перечисленные государства собираются расширять свои сферы влияния и проверять Вашингтон на прочность.

Говоря о Москве, авторы отметили, что Байден обещал жестко выступать против президента РФ Владимира Путина, а на деле он снял санкции с "Северного потока — 2" и решил обсуждать с российским коллегой основные вопросы повестки дня.

Также американский президент решил не наращивать продажи вооружений Украине на фоне сообщений о возможно готовящемся "вторжении".

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Подчеркивается, что администрация Байдена пришла в Белый дом с убеждением, что ключевой угрозой стабильности в мире был предыдущий президент Дональд Трамп. Однако авторы отметили, что бывший глава государства местами проводил более твердую внешнюю политику. Ранее американский телеканал MSNBC сообщил, что в Белом доме считают очень важным предстоящий разговор между Путиным и Байденом.

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