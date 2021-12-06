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17 минут назад

Историк объяснил заимствование Украиной нацистской символики

Украинская армия продемонстрировала отсутствие у себя реальных традиций и побед, когда начала демонстративно использовать антироссийскую символику, имеющую многочисленные заимствования, в том числе и из эмблем войск гитлеровской Германии. Такое мнение высказал доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Александр Бубнов, сообщает РИА Новости.

Историк объяснил заимствование Украиной нацистской символики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Попытка конструирования новой украинской идентичности на основе "анти-России" очень четко просматривается в такой, может быть, не столь заметной, но очень важной сфере, как военная символика. Потому что военная символика отражает традиции армии как важнейшего элемента государства», — заявил эксперт.

По его словам, Украина в армейской символике полностью отбрасывает опыт советского периода, без которого остаются те «периоды истории, где Украина противостоит России». Бубнов отметил, что все они были «бесславными для Киева».

Следующими шли батальоны «Вервольф» и «Азов» — они имели реальный опыт регулярной армии.

«И неслучайно дизайн новой полевой кепи вооруженных сил Украины, которая должна была символизировать мазепинку - головной убор сечевых стрельцов, на самом деле является почти полной копией "гансовки" в стиле гитлеровской армии», — подчеркнул Бубнов.

При этом сейчас нацистскую символику стараются не копировать один в один. По словам Бубнова, «все же табу на нее в приличном европейском обществе есть, но очевидное прямое сходство бросается в глаза».

В мире,Александр Бубнов,МГУ,РИА Новости,
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