На грани истерики: последний аргумент Киева против «Северного потока — 2»

Последние, на грани истерики угрозы Владимира Зеленского в адрес России, если абстрагироваться от тактики психологического давления Киева на донбасских ополченцев и от внутренней пропаганды небывалых наступательных возможностей, выглядят всего лишь как попытки не отходить на второй план в общеевропейской повестке.

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Об этом свидетельствуют и последние слёзные обращения Владимира Зеленского к коллеге Джо Байдену с отчаянными мольбами любой ценой сорвать запуск газопровода. В Киеве резонно опасаются того, что о стране с её постоянными претензиями просто забудут из чувства самосохранения. А это осложнит решение основной внешнеполитической задачи.

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А сверхзадачей украинских властей была и остаётся борьба за сохранение российского газового транзита. Транзит в Киеве рассматривают далеко не только с чисто экономической точки зрения, как средство надёжного подкрепления худого государственного бюджета. Но и с позиции геополитического выживания, поскольку-де потеря статуса страны — важного энергетического транзитёра лишает Украину единственного значимого для Европы козыря, превращая Незалежную в континентальную «чёрную дыру», страну, статус которой не спасут ни распродажа чернозёма, ни возможность развития натовской логистики.

Этим во многом объясняется навязчивое желание быть в европейской повестке, бесконечное инициирование окологазовых или иных, вплоть до самых кровавых, информационных поводов. То требований гарантий компенсации за запуск «Северного потока — 2», то поиска мифических альтернативных поставщиков, то обещаний снижения на 50% ставки за транзит. Также Киев требовал включить «Нафтогаз» в процесс сертификации «Северного потока — 2». Притом, что украинские власти, естественно, категорически против его запуска и объявляют газопровод угрозой европейской безопасности.

Весьма характерно, что борцы за транзит не забывают и о своих чисто шкурных интересах. Так, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко обещает за 10 лет довести собственную добычу голубого топлива до 24 млн кубометров. А значит, расширить масштаб разведки месторождений. Вот только на Украине давно рассматривают такие посылы как инструмент надёжного бюджетного распила. А потому альтернативы удобному «сидению» на ещё советской трубе просто не существует.

Потому свои любые действия, включая военные атаки, в Киеве рассматривают в качестве подтверждения своей государственной дееспособности. И даже атака беспилотников дала повод вновь завести песню об униженной и обиженной «северным соседом» очень демократической стране, всем сердцем стремящейся в Европу. А потому не воспринимающей осуждение своих действий, а главное — имеющей право на материальную поддержку.