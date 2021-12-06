В Германии ответили на угрозы евродепутата в адрес «Севпотока-2»

Немецкое издание Die Welt опубликовало материал, посвященный высказываниям лидера фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о российском проекте «Северный поток - 2» в контексте Украины, сообщает РИА Новости.

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Политик призвал будущее правительство ФРГ закрыть трубопровод, если Москва «нападет» на Украину. По словам Вебера, если российские власти применят оружие, «тогда трубопроводу "Северный поток — 2" конец».

«Эту цену должно четко озвучить будущее правительство», — отметил депутат.

На публикацию откликнулись читатели Die Welt в комментариях.

По их словам, в случае приостановки проекта «Северный поток - 2» за это заплатит не Путин, а потребители в Германии.

«Отказ от ядерной энергетики и угля сделал нас зависимыми и уязвимыми для шантажа», — пишет пользователь C.M.

Norbert F. считает, что без российского газа у Германии нет шансов на поддержание производства электроэнергии, в результате чего «энергетическому повороту» придет конец.

«Зачем России нападать на Украину? Помимо того, что это повлечет множество внутренних и внешнеполитических проблем, Россия не получит экономической выгоды от захвата Украины. Все это не имеет никакого смысла», — считает Gerhard K.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для Украины со стороны Москвы «очень серьезная».