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20 минут назад

В Бразилии двух младенцев случайно вакцинировали от COVID-19

В Бразилии двух младенцев экстренно госпитализировали после того, как врачи по ошибке привили их от коронавируса. Об этом сообщает бразильский портал UOL. По информации портала, дети должны были получить вакцину против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и разных бактерий. Но врачи по ошибке вкололи им препарат Phizer, который предназначен для взрослых. Медсестра перепутала похожие флаконы.

Младенцев случайно привили от COVID-19 в Бразилии
Фото: ReutersReuters

После введения препарата у малышей поднялась температура, по рекомендации компании Phizer их перевели в реанимацию. Власти Бразилии начали расследование этого инцидента. Медсестру отстранили от работы. Ранее сообщалось, что федеральный верховный суд Бразилии расследует дело президента Жаира Болсонару по поводу некоторых заявлений, в которых он связывал вакцины против COVID-19 со СПИДом.

Сообщается, что "ложная новость" о связи вакцинации против COVID-19 с быстрым развитием СПИД прозвучала 22 октября во время прямой трансляции. Вскоре Facebook, Instagram и YouTube удалили видео, сделанное Болсонару.

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