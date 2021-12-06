Младенцев случайно привили от COVID-19 в Бразилии

В Бразилии двух младенцев экстренно госпитализировали после того, как врачи по ошибке привили их от коронавируса. Об этом сообщает бразильский портал UOL. По информации портала, дети должны были получить вакцину против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и разных бактерий. Но врачи по ошибке вкололи им препарат Phizer, который предназначен для взрослых. Медсестра перепутала похожие флаконы.

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После введения препарата у малышей поднялась температура, по рекомендации компании Phizer их перевели в реанимацию. Власти Бразилии начали расследование этого инцидента. Медсестру отстранили от работы. Ранее сообщалось, что федеральный верховный суд Бразилии расследует дело президента Жаира Болсонару по поводу некоторых заявлений, в которых он связывал вакцины против COVID-19 со СПИДом.