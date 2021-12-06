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4 часа назад

Немецкий дипломат призвал Украину брать пример с Финляндии

Украине при выстраивании отношений с Россией необходимо брать пример с Финляндии, которая входит в состав Европейского союза и при этом не является членом альянса, заявил Handelsblatt глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сообщает Lenta.ru.

Немецкий дипломат призвал Украину брать пример с Финляндии
Фото: ReutersReuters

По словам дипломата, в Москве давно опасаются, что Вашингтон намеревается ввести Украину в состав НАТО. Ишингер считает, что «для России это красная черта». Глава Мюнхенской конференции высказал уверенность, что сейчас нельзя однозначно сказать, что Украина никогда не присоединится к НАТО.

Как подчеркнул Ишингер, новое правительство ФРГ должно способствовать развитию диалога, с одной стороны, между Евросоюзом и НАТО, а с другой стороны — с Москвой.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что втягивание Украины в военную орбиту НАТО и стремление превратить её в плацдарм противостояния с Россией могут привести к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала тему вступления Украины в военный альянс НАТО. По ее словам, вопрос о членстве в альянсе решается странами НАТО, а не Россией.

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