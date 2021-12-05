Время для остановки "Северного потока - 2" ушло, но проект остается проблемой не только касательно Украины, но и в отношениях Германии и США. Такое мнение выразил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в опубликованном в воскресенье интервью газете Handelsblatt.

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Отвечая на вопрос, не облегчит ли жизнь президенту США Джо Байдену остановка проекта со стороны Берлина, он отметил: "Да, но для этого [остановки], очевидно, сейчас уже слишком поздно". "Кроме того, если мы после выхода из атомной энергетики до 2030 года еще намереваемся отказаться от угля, то наша потребность в газе в среднесрочной перспективе не снизится", - заметил Ишингер.

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"Конечно, мы не должны зависеть от американской внутренней политики, но мы должны обеспечить то, чтобы нашу политику в Америке по-прежнему правильно понимали и серьезно к ней относились", - считает он. Затронув тему угрозы новых санкций со стороны США против проекта, глава форума отметил: "В Конгрессе до сегодняшнего дня не понимают, почему мы не становимся более независимыми в вопросе поставок российского газа и - с точки зрения США - оказываем денежную помощь России".

"Другими словами, "Северный поток - 2" остается проблемой не только в отношениях с Украиной и в Европарламенте, но и, к сожалению, бременем для трансатлантических отношений", - констатировал Ишингер.

О санкциях

Демократы Сената Конгресса США согласились включить в рассматриваемый пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год (начался 1 октября) инициативу, предполагающую введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода "Северный поток - 2". В понедельник республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета в верхней палате, в том числе из-за отказа демократов обсуждать поправку о санкциях против трубопровода.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с ТАСС, что не видит рисков для сертификации "Северного потока - 2" из-за возможных новых санкций США.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировали закончить до конца 2019 года, однако из-за рестрикций США работы задерживались. Палата представителей Конгресса в конце сентября одобрила проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год, в документ были включены антироссийские законодательные инициативы, в том числе касающиеся "Северного потока - 2". Сенат начал рассматривать эту инициативу и намерен включить в нее ряд поправок. После одобрения документа сенаторами конгрессмены должны будут вновь утвердить ее с учетом внесенных изменений, после чего проект бюджета направят на подпись главе государства.