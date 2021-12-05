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1 час назад

Минск анонсировал ответные санкции против Запада

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал введение ответных мер против санкций западных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Минск анонсировал ответные санкции против Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней», — заявил Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1». По его словам, ответные меры будут «абсолютно адекватные» и «симметричные».

«Мы ни на кого не нападали, но раз уже против нас развязана экономическая война или гибридная война, конечно, действия безответными не останутся», — подчеркнул белорусский премьер.

3 декабря Головченко пообещал, что Белоруссия в ближайшие дни введет ответные экономические санкции против западных стран. Он подчеркнул, что эти меры станут ответом на «нелегитимные» санкции, которые ранее Европейский союз (ЕС), Великобритания и США ввели в отношении Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания потребовал от властей страны по-военному и без волокиты заняться выработкой антисанкционных мер.

2 декабря Евросоюз из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе принял пятый пакет санкций против Минска. В него попали более 25 физических и юридических лиц, в том числе авиакомпания «Белавиа» и предприятия «Гродно Азот» и «Беларусьнефть». Новые ограничительные меры в отношении Белоруссии также ввели США и Британия.

В мире,Роман Головченко,Александр Лукашенко,ЕС,
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