Украинцы разрушили СССР, чтобы отомстить за тысячелетнее «хуторянское» унижение. Теперь они выходят на мировую авансцену и готовятся стать «глобальной нацией». С таким заявлением выступил бывший зампредседателя Национального банка Украины (НБУ) Александр Савченко, передает РИА «Новости».

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Он отметил, что в 1991 году «Украина развалила Советский Союз с помощью референдума», и это было сделано из мести, как ответ на «унижения на протяжении тысячи лет».

Савченко призвал «гордиться» вкладом в распад советской страны и добавил, что сейчас Киев впервые в истории оказался в эпицентре борьбы цивилизаций, но пока «не готов к этому главному вызову».

«Тысячу лет у нас была хуторянская идеология. Мы считали себя маленькими, "не трогать никого". А тут нужно выходить на авансцену, быть глобальной нацией», - сказал он в эфире телеканала «Наш».