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52 минуты назад

Полиция в Брюсселе водометами разогнала демонстрантов

Демонстрация противников ужесточения мер по борьбе с "короной" в Брюсселе вылилась в столкновения с полицией. Как передает агентство Bloomberg, стражам порядка пришлось применить водометы и слезоточивый газ, когда отделившаяся часть протестующих попыталась прорвать оцепление в Европейском квартале.

Полиция в Брюсселе водометами разогнала демонстрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной недовольства стали разговоры о возможной обязательной вакцинации и вынужденные ограничения, о которых уже объявило правительство Бельгии. Так, детские сады и начальные школы неделей раньше уйдут на каникулы, масочный режим будет обязателен для детей в возрасте от шести лет. Мероприятия внутри помещений смогут собирать не больше 200 участников. До этого правительство закрыло ночные клубы, а также обязало бары и рестораны сворачивать работу с 11 вечера. В среднем на минувшей неделе в королевстве регистрировали более 17 тысяч случаев заражения ковидом в день. Более 3700 пациентов были госпитализированы с подтвержденной "короной", 821 из них поступил в отделения интенсивной терапии. С начала пандемии в Бельгии умерло от коронавируса более 27 тысяч жителей.

Однако тысячи человек все равно вышли протестовать в "сердце Евросоюза". С криками "Свобода! Свобода!" и с соответствующими транспарантами толпа выдвинулась к штаб-квартире Евросоюза. При этом основная масса людей уже рассеялась, когда около сотни активистов наткнулись на полицейское оцепление, закрывавшее проход к зданию Европейской комиссии. Тогда и началась основная потасовка. Хулиганы принялись забрасывать силовиков петардами, файерами, бутылками и мусором. Для прорыва заграждения в ход пошли даже велосипеды. В ответ полиция применила жесткие меры. О пострадавших в ходе столкновений пока не сообщается.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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