Полиция в Брюсселе водометами разогнала демонстрантов

Причиной недовольства стали разговоры о возможной обязательной вакцинации и вынужденные ограничения, о которых уже объявило правительство Бельгии. Так, детские сады и начальные школы неделей раньше уйдут на каникулы, масочный режим будет обязателен для детей в возрасте от шести лет. Мероприятия внутри помещений смогут собирать не больше 200 участников. До этого правительство закрыло ночные клубы, а также обязало бары и рестораны сворачивать работу с 11 вечера. В среднем на минувшей неделе в королевстве регистрировали более 17 тысяч случаев заражения ковидом в день. Более 3700 пациентов были госпитализированы с подтвержденной "короной", 821 из них поступил в отделения интенсивной терапии. С начала пандемии в Бельгии умерло от коронавируса более 27 тысяч жителей.