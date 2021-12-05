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28 минут назад

Байден «с нетерпением ждет» переговоров с Путиным

В Белом доме заявили, что предстоящий разговор Путина и Байдена будет «очень важным»

Байден «с нетерпением ждет» переговоров с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предстоящий разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Джо Байденом будет очень важным, считают в Белом доме. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

«Очевидно, разговор, который президент [Байден] проведет с президентом [России] Владимиром Путиным, будет очень важным. Замены диалогу между лидерами нет», — завила заместитель пресс- секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она также отметила, что американский лидер с нетерпением ждет этих переговоров.

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Накануне Белый дом подтвердил дату переговоров Путина и Байдена — они пройдет 7 декабря. Как ожидается, лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

Байден также собирается «подчеркнуть озабоченность военной деятельностью России на границе с Украиной».

Ранее Байден заявил, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным, особенно это касается ситуации на Украине.

В мире,Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,
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