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15 минут назад

Минск пообещал «крайне жестко» ответить на нарушения украинских ВС

Пограничники Белоруссии предупредили Киев, что будут действовать «крайне жестко» при нарушении границы украинскими военными. Об этом заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов, передает «Белта».

Минск пригрозил Киеву жестким ответом за нарушение границ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При возникновении дальнейших случаев нарушения госграницы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко», - заявил Павлов.

По его словам, 4 декабря около 12 часов на белорусско-украинской границе, вблизи пункта пропуска Новая Рудня, было зафиксировано нарушение воздушной границы Белоруссии. Военный украинский вертолет Ми-8 залетел на белорусскую территорию.

«Этим заявлением Лукашенко сжег все мосты в отношениях с Украиной»

Минск уже проинформировал Киев о нарушении. Сегодня в Департамент международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии вызвали военного атташе при посольстве Украины. Ему вручили ноту протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной границы республики в воздушном пространстве.

Военному атташе сообщили, что Киев избегает диалога для разрешения спорных вопросов и уклоняется от обязательств «в рамках мер доверия и безопасности». Кроме того, было указано на проведение Украиной учений вблизи белорусской границы.

В Минске считают, что Киев создает угрозы безопасности Белоруссии на южном направлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит России разместить на своей территории ядерное оружие, если НАТО разместит свои ядерные системы в Польше.

В мире,Сергей Павлов,Александр Лукашенко,Министерство обороны,НАТО,
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