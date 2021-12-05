Минск пригрозил Киеву жестким ответом за нарушение границ

Пограничники Белоруссии предупредили Киев, что будут действовать «крайне жестко» при нарушении границы украинскими военными. Об этом заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов, передает «Белта».

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«При возникновении дальнейших случаев нарушения госграницы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко», - заявил Павлов.

По его словам, 4 декабря около 12 часов на белорусско-украинской границе, вблизи пункта пропуска Новая Рудня, было зафиксировано нарушение воздушной границы Белоруссии. Военный украинский вертолет Ми-8 залетел на белорусскую территорию.

Минск уже проинформировал Киев о нарушении. Сегодня в Департамент международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии вызвали военного атташе при посольстве Украины. Ему вручили ноту протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной границы республики в воздушном пространстве.

Военному атташе сообщили, что Киев избегает диалога для разрешения спорных вопросов и уклоняется от обязательств «в рамках мер доверия и безопасности». Кроме того, было указано на проведение Украиной учений вблизи белорусской границы.

В Минске считают, что Киев создает угрозы безопасности Белоруссии на южном направлении.