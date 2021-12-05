В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
31 минуту назад

На Украине ещё ряд российских регионов объявили украинскими

Киевский писатель и философ Пётр Кралюк в статье для газеты «День» назвал Сибирь и Дальний Восток украинскими землями. По его словам, территории современных Новосибирской и Омской областей, Алтайского края, а также Приморья, Хабаровского края и Амурской области украинцы начали активно заселять ещё в конце XIX века. Также украинским автор назвал север Казахстана.

Украина «присвоила» еще ряд российских регионов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам автора, украинцы попали в Сибирь ещё в XVI веке, а более массово стали селиться там во времена Российской империи. При этом философ не указал, что в конце XIX века Сибирь уже более полутора веков находилась в составе России.

Отрезаны волей судьбы: На Украине призвали «вернуть» Кубань

Другие «украинские» земли в статье Кралюка включают Приморье, Хабаровский край и Амурскую область. По его словам, украинцы стали селиться в этой местности лишь в конце XIX века — спустя несколько десятилетий после её вхождения в состав России. Основную массу переселенцев составляли крестьяне, которые надеялись получить большие наделы и обзавестись хозяйством. Он считает, что только благодаря украинцам произошло освоение Дальнего Востока.

Специально из Одессы отправлялись пароходы, увозившие украинцев в те далекие края, - написал он.

Ранее Кралюк заявил, что украинцы имеют право претендовать на Поволжье. Киевский писатель объяснил, что эти земли не имеют отношения к формированию русского народа. К украинским территориям он причислил современные Волгоградскую и Саратовскую области вместе с городами Волгоград и Энгельс.

В мире,
98
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители