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59 минут назад

Еще одна страна признала «Спутник V»

Саудовская Аравия с начала 2022 года разрешит въезд вакцинированным «Спутником V» иностранцам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РФПИ.

Еще одна страна признала «Спутник V»
Фото: ТАССТАСС

Однако прибывающим нужно будет соблюсти два условия: при въезде в страну пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест.

Решение властей королевства позволит верующим совершить паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина, отметили в РФПИ.

Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, доступных привитым «Спутником V» для посещения.

Сейчас данный препарат одобрен регуляторами 71 страны, и занимает второе место в мире по числу регистраций.

В мире,Российский фонд прямых инвестиций,
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