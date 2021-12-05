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1 час назад

Раскрыты подробности убийства российских туристок на Кипре

В российском посольстве в Республике Кипр подтвердили убийство двух отечественных туристок и раскрыли подробности происшествия. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Сергей Лагутенко в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Раскрыты подробности убийства россиянок на Кипре
Фото:  Yiannis Kourtoglou / Reuters Yiannis Kourtoglou / Reuters

Лагутенко отметил, что, по данным полицейского департамента Ларнаки, в воскресенье, 5 декабря, около 02:30 утра были обнаружены тела двух пропавших ранее россиянок.

«Были задержаны три человека, все они сирийской национальности. Один из задержанных, насколько нам известно, дал признательные показания», — рассказали в посольстве.

Представитель ведомства отметил, что с родственниками одной из погибшей диппредставительство уже установило контакт. «По поводу второй женщины — нет данных о наличии у нее родственников в России», — добавил Лагутенко.

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5 декабря тела двух российских туристок, пропавших без вести 17 ноября, обнаружили в саду дома отдыха на Кипре. Уточнялось, что подозреваемого в убийстве девушек задержали 10 дней назад — им оказался 32-летний гражданин Сирии.

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