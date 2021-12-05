Раскрыты подробности убийства россиянок на Кипре

В российском посольстве в Республике Кипр подтвердили убийство двух отечественных туристок и раскрыли подробности происшествия. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Сергей Лагутенко в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Yiannis Kourtoglou / Reuters

Лагутенко отметил, что, по данным полицейского департамента Ларнаки, в воскресенье, 5 декабря, около 02:30 утра были обнаружены тела двух пропавших ранее россиянок.

«Были задержаны три человека, все они сирийской национальности. Один из задержанных, насколько нам известно, дал признательные показания», — рассказали в посольстве.

Представитель ведомства отметил, что с родственниками одной из погибшей диппредставительство уже установило контакт. «По поводу второй женщины — нет данных о наличии у нее родственников в России», — добавил Лагутенко.