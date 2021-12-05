«Чертов идиот»: Трамп обматерил главного генерала США

Бывший президент США Дональд Трамп назвал «чертовым идиотом» председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил Марка Милли. Об этом пишет Express.
Трамп нецензурно оскорбил Милли, вспоминая, как тот пытался доказать ему, что при выводе американских войск из Афганистана будет дешевле оставить всю военную технику в стране, чем вывозить ее.
Экс-президент рассказал, что у ВС Соединенных Штатов были в Афганистане среди прочего самолет за $50 млн и вертолет за $29 млн.
«У нас были все типы вертолетов. Многие из них новенькие. Буквально из коробки. Вы думаете, что дешевле оставить его там, чтобы они могли его получить, чем заполнить его половиной бака бензина и доставить в Пакистан или улететь обратно в нашу страну?», - сказал Трамп.
По его словам, сказанным ранее, Россия и Китай уже нашли и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты и скоро их усовершенствуют.
15 августа «Талибан» (организация запрещена ООН) взял под контроль всю территорию Афганистана после того, как США вывели войска из страны, завершив 20-летнее пребывание в республике.