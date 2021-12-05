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29 минут назад

«Чертов идиот»: Трамп обматерил главного генерала США

Бывший президент США Дональд Трамп назвал «чертовым идиотом» председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил Марка Милли. Об этом пишет Express.

«Чертов идиот»: Трамп обматерил главного генерала США
Фото: ReutersReuters

Трамп нецензурно оскорбил Милли, вспоминая, как тот пытался доказать ему, что при выводе американских войск из Афганистана будет дешевле оставить всю военную технику в стране, чем вывозить ее.

Экс-президент рассказал, что у ВС Соединенных Штатов были в Афганистане среди прочего самолет за $50 млн и вертолет за $29 млн.

«У нас были все типы вертолетов. Многие из них новенькие. Буквально из коробки. Вы думаете, что дешевле оставить его там, чтобы они могли его получить, чем заполнить его половиной бака бензина и доставить в Пакистан или улететь обратно в нашу страну?», - сказал Трамп.

По его словам, сказанным ранее, Россия и Китай уже нашли и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты и скоро их усовершенствуют.

15 августа «Талибан» (организация запрещена ООН) взял под контроль всю территорию Афганистана после того, как США вывели войска из страны, завершив 20-летнее пребывание в республике.

В мире,Марк Милли,Дональд Трамп,Талибан,Комитет начальников штабов,ООН,
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