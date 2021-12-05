«Чертов идиот»: Трамп обматерил главного генерала США

«У нас были все типы вертолетов. Многие из них новенькие. Буквально из коробки. Вы думаете, что дешевле оставить его там, чтобы они могли его получить, чем заполнить его половиной бака бензина и доставить в Пакистан или улететь обратно в нашу страну?», - сказал Трамп.