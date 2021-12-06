«Будем действовать жестко»: Минск предостерег Киев от нарушения границы

Белоруссия будет действовать «крайне жестко» в случае повторного нарушения границы, заявили в погранслужбе республики. Так Минск отреагировал на вчерашний инцидент с украинским боевым вертолетом, который в ходе учений вторгся на территорию страны. Украине также была вручена нота протеста, однако Киев отрицает обвинения белорусской стороны.

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Белоруссия вручила ноту протеста военному атташе при посольстве Украины в связи с "нарушением" украинской стороной границы республики в воздушном пространстве. Основанием послужил вчерашний инцидент неподалеку от пропускного пункта Новая Рудня Мозырского погранотряда, где, как утверждает белорусская сторона, украинский вертолет типа Ми-8 в ходе учений пересек границу и вторгся на территорию Белоруссии на глубину до 1 км.

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"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов, как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", - сказано в заявлении белорусского Минобороны.

Также иностранному представителю "были приведены факты", которые свидетельствуют об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения украинскими ВС учений вблизи границы на фоне "обвинительной риторики" Киева в адрес Минска.

"Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Белоруссии на южном направлении", - говорится в тексте.

С официальным комментарием после визита украинского военного атташе в белорусское оборонное ведомство выступил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов. Он подтвердил факт нарушения границы и то, что украинская сторона была проинформирована о случившемся. Если это повторится, Белоруссия обещает ответить на подобные действия.

"При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко", - заявил Павлов.

Разные версии

Госпогранкомитет Белоруссии утверждает, что украинские летчики пересекли границу республики примерно в 12.00. Была опубликована видеозапись, на которой виден вертолет, пролетающий над лесным массивом возле блокпоста. Киев произошедшее отрицает. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что подобную ситуацию государственные службы не зафиксировали.

"В рамках усиления охраны границы с Белоруссией для наблюдения за границей используется авиация, но нарушений государственной границы со стороны авиации не было", - приводит слова Демченко агентство УНН.

Кроме этого, отвергает Украина и заявления Белоруссии о том, что белорусские ведомства проинформировали ее о каких-либо инцидентах.

"Информация не является правдивой. Официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Белоруссии Киев не получал", - добавил он.

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