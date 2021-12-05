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15 минут назад

Глава евродипломатии Боррель пообещал поддержку Украине в случае "нападения" России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью итальянской газете La Reppublica заявил, что Евросоюз ведет работу, чтобы избежать кризиса из-за ситуации вокруг Украины.

Боррель пообещал поддержку Киеву в случае "нападения" России
Фото: EPAEPA

Он подчеркнул, что "при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину", даже в случае вооруженного нападения. Боррель сообщил, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча со странами Восточного партнерства, на которой ЕС "подчеркнет твердую поддержку Украины".

Ранее несколько иностранных источников опубликовали карты возможного "нападения" России на Украину. Так, по данным немецкой газеты Bild, которая ссылается на источники в НАТО и украинской разведке, этого стоит ожидать уже в начале 2022 года. До этого агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена написало, что Россия планирует вторжение на территорию Украины в январе 2022 года. В Москве категорически отвергают подобные утверждения.

Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения об агрессивных "намерениях" Москвы в отношении Украины, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось. До этого президент назвал нападки Запада алармистскими.

В мире,Жозеп Боррель,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Администрация США,ЕС,Bild,Associated Press,
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