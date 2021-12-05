Президент Финляндии призвал Запад не провоцировать русских

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что западные страны при взаимодействии с Россией должны уважительно относиться к РФ и считаться с ее национальными интересами. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью британской газете Financial Times.

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"Самое важное, чтобы вы [при взаимодействии] с русскими не провоцировали и не игнорировали их", - сказал Ниинистё.

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Он отметил, что российское политическое руководство всегда помнит теплое отношение к себе, в качестве примера приведя историю бывшего мэра финского города Турку Юхани Леппя. По словам Ниинистё, Леппя часто встречался с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в 1990-е годы, когда последний работал в органах исполнительной власти Санкт-Петербурга, городом-побратимом которого является Турку. Как указал финский лидер, между Леппя и Путиным тогда сложились уважительные отношения, которые стороны поддерживают до сих пор.

В то же время Ниинистё подчеркнул, что Финляндия, будучи соседом России, внимательно относится к деятельности Москвы в военной сфере.

"В Финляндии есть старинная пословица о том, что казак берет все, что плохо лежит", - указал глава государства, добавив, что страна "должна быть готова занимать твердую позицию" по тем или иным вопросам.

Ниинистё также заявил, что Хельсинки следит за укреплением Северного флота ВМФ России.

"Они [в России] говорят, что хотят обеспечить безопасность Мурманской области, что они укрепляют свою оборону, - сказал он. - Очевидно, что арктический путь имеет стратегическое значение. У меня нет сомнений в том, что русские понимают это очень хорошо и даже пользуются этим".

Рассуждая о сложившейся в мире политической обстановке, президент Финляндии выразил мнение, что сейчас нарушен международный баланс безопасности.