В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
52 минуты назад

Президент Финляндии призвал Запад не игнорировать интересы России

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что западные страны при взаимодействии с Россией должны уважительно относиться к РФ и считаться с ее национальными интересами. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью британской газете Financial Times.

Президент Финляндии призвал Запад не провоцировать русских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самое важное, чтобы вы [при взаимодействии] с русскими не провоцировали и не игнорировали их", - сказал Ниинистё.

Видео дня

Он отметил, что российское политическое руководство всегда помнит теплое отношение к себе, в качестве примера приведя историю бывшего мэра финского города Турку Юхани Леппя. По словам Ниинистё, Леппя часто встречался с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в 1990-е годы, когда последний работал в органах исполнительной власти Санкт-Петербурга, городом-побратимом которого является Турку. Как указал финский лидер, между Леппя и Путиным тогда сложились уважительные отношения, которые стороны поддерживают до сих пор.

В то же время Ниинистё подчеркнул, что Финляндия, будучи соседом России, внимательно относится к деятельности Москвы в военной сфере.

"В Финляндии есть старинная пословица о том, что казак берет все, что плохо лежит", - указал глава государства, добавив, что страна "должна быть готова занимать твердую позицию" по тем или иным вопросам.

Ниинистё также заявил, что Хельсинки следит за укреплением Северного флота ВМФ России.

"Они [в России] говорят, что хотят обеспечить безопасность Мурманской области, что они укрепляют свою оборону, - сказал он. - Очевидно, что арктический путь имеет стратегическое значение. У меня нет сомнений в том, что русские понимают это очень хорошо и даже пользуются этим".

Рассуждая о сложившейся в мире политической обстановке, президент Финляндии выразил мнение, что сейчас нарушен международный баланс безопасности.

"Раньше был баланс страха, теперь этого нет. Соглашения о вооружениях, заключенные в 1970-е годы, отражали необходимость находить баланс. Сейчас у нас есть только страх", - подчеркнул он.

В мире,Политика,Владимир Путин,Правительство Санкт-Петербурга,Financial Times,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители