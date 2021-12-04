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39 минут назад

В Турции предотвратили покушение на Эрдогана

Сотрудники сил безопасности Турции уничтожили взрывное устройство в городе Сиирт, где проходил митинг президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает газета Gumhuriyet.

В Турции предотвратили покушение на Эрдогана
Фото: ReutersReuters

Бомба с дистанционным управлением была обнаружена под машиной полицейского, обеспечивающего безопасность на митинге.

Полиция проводит расследование инцидента.

Разыскиваются лица, намеревавшиеся совершить покушение на президента.

В Эрдогане увидели посредника в переговорах Путина и Зеленского

Сиирт расположен на юго-востоке страны. Президент Турции прибыл в этот город для выступления перед своими сторонниками.

В мире,Происшествия,Реджеп Эрдоган,
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