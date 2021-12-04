В Турции предотвратили покушение на Эрдогана

Сотрудники сил безопасности Турции уничтожили взрывное устройство в городе Сиирт , где проходил митинг президента Реджепа Тайипа Эрдогана , сообщает газета Gumhuriyet .

Бомба с дистанционным управлением была обнаружена под машиной полицейского, обеспечивающего безопасность на митинге.

Сиирт расположен на юго-востоке страны. Президент Турции прибыл в этот город для выступления перед своими сторонниками.