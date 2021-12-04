В Эрдогане увидели посредника в переговорах Путина и Зеленского

Наш президент может совершить конструктивный шаг для деэскалации, организовав встречу Путина и Зеленского, — сказалКалын.

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В частности он отметил «особую позицию» и «конструктивные прямые отношения» Турции в отношении России. Поэтому, полагает он, Турция могла бы организовать переговоры между Путиным и Зеленским.

Представитель Эрдогана добавил. что Турция поддерживает хорошие отношения как с украинской, так и с российской стороной и выступает против конфликта между ними. Турция, по его словам, старается снизить напряжённости между странами и выступает против событий, которые могли бы привести к войне в Донбассе. События вокруг донбасского региона, утверждает он, не должны превращаться превращаться в процесс усиления напряженности путем провокаций.

Украина уже сильно пострадала от этих недавних конфликтов. Тысячи людей пострадали в Донбассе, поэтому мы готовы поддержать все шаги по снижению напряженности, — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в контексте ситуации на Украине не приемлет ничьих красных линий. По его словам, из-за Украины у него будет долгий разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома общался с журналистами перед тем, как отправиться из Вашингтона в резиденцию в Кэмп-Дэвиде. Вопрос о красных линиях, о которых прежде говорил российский лидер Владимир Путин, возник, когда Байдена спросили, как предотвратить «вторжение России на Украину».