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14 минут назад

Глава ДНР предложил Украине начать диалог «о соседстве»

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донецку, Луганску и Киеву необходимо начать диалог «о соседстве».

Глава ДНР призвал Зеленского к диалогу
Фото: ТАССТАСС

«Нам (руководству провозглашенных республик Донбасса и с президенту Украины Владимиру Зеленскому) в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве», – приводит слова Пушилина РИА «Новости».

Глава ДНР отметил, что с избранием Зеленского президентом была небольшая надежда, что он пойдет на переговоры с представителями ДНР и ЛНР, «хотя понимали, что США не даст ему это сделать».

«Если так посмотреть, может у него и были на каком-то этапе такие планы, но никто не дал», – добавил Пушилин в прямом эфире YouTube-канала Соловьев Live.

Ранее глава ДНР назвал сложившуюся в Донбассе ситуацию «одной из самых серьезных» с 2014-2015 годов. Он заявил о готовности в случае ухудшения ситуации в Донбассе обратиться за помощью не только к России, но и к Белоруссии.

В субботу председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партбилеты главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. В пятницу власти Донецкой народной республики направили Украине предложения по стабилизации ситуации.

В мире,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,Единая Россия,РИА Новости,
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