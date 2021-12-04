В Японии призвали порвать с Россией  из-за «Бастионов» на Курилах

Читатели японского издания Jiji призвали к прекращению отношений с Россией из-за новости о размещении комплекса «Бастион» на Курильских островах. Самые горячие головы требуют от Токио вывесить на Курилах японский флаг и направить туда японских военных. Об этом сообщает «Иносми».

Фото: ТАСС ТАСС

«Это суверенная территория Японии! Если мы пошлем туда японские Силы самообороны и поднимем над ними японский флаг, то никакого нарушения японской конституции в этом не будет!» — написал один из пользователей.

Другой призвал прекратить переговоры со всеми странами-соседями, к которым японцы выдвигают территориальные претензии - с Россией, Китаем и Южной Кореей.

«Призвать мировую общественность к их бойкоту!», - потребовал пользователь.

Некоторые комментаторы обвинили премьер-министра Фумио Кисиду и его соратников в прокитайской политике:

«Россия прекрасно это видит и считает, что между Японией и США начинает расти трещина. Потому Москва так и действует»

Нашлись и те, кто призвал «прекратить всякие отношения с Россией».

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» заступили на дежурство на острове Матуа.

Матуа — остров в Сахалинской области, входит в Большую Курильскую гряду. В годы Второй мировой войны на нем располагалась одна из крупнейших военно-морских баз Японии – союзницы нацистов. Площадь острова — 52 квадратных километра.