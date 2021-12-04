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34 минуты назад

В Италии мужчина пошел на вакцинацию с поддельной рукой

Житель Италии не захотел делать прививку от коронавируса, но для работы ему понадобился сертификат о вакцинации, тогда он пошел на хитрость. Об этом пишет La Repubblica.

В Италии мужчина пошел на вакцинацию с поддельной рукой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данная история произошла с 57-летним дантистом Гвидо Руссо в центре вакцинации Biver Banca в Бьелле.

Итальянец пришел на процедуру с силиконовой накладкой, которая состояла из плеча и дельтовидной мышцей. Рука выглядела естественно. Однако на ощупь медицинский работник поняла, что рука не настоящая. В итоге медики пожаловались на пациента в прокуратуру и правоохранители начали проверку по делу о мошенничестве.

Примечательно, что за неделю до инцидента Руссо опубликовал твит с изображением резинового бюста и подписал: «Если я сделаю это, они заметят?»

Медсестра, обнаружившая попытку мошенничества, заявила, что она оскорблена таким поступком. По ее словам, противление людей вакцинации уже доходит до смешного, однако это очень серьезно, поскольку в результате такие случаи стоят человеческих жизней и экономических издержек.

По данным издания, подобные случаи сейчас происходят часто.

В мире,Генпрокуратура РФ,
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