В Чехии предложили приютить беженцев из «почти диктаторской России»

Обозреватель чешского издания Forum 24 Ян Зиглер предложил властям дать убежище россиянам, которые бегут от политического режима в РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Зиглер напомнил, что в 1919 году Чехословакия помогла русским беженцам, которые бежали от большевиков. Тогда этой возможностью воспользовались десятки тысяч россиян, написал автор.

Он призвал чехов гордиться тем поступком и отметил, что в страну тогда приехали образованные россияне, которые принесли пользу. В Праге открылись русские школы и научные общества, давались русские спектакли и концерты выдающихся российских артистов, а также проводились выставки русских художников.

История повторяется, считает обозреватель, и Чехия могла бы и сейчас стать домом для русских, которые «не хотят жить в современной почти диктаторской России». Зиглер написал, что в современной России нет массовых расстрелов, как во время красного террора, однако россиян «сажают в тюрьму за малейшее несогласие с правящим режимом», а оппозиция находится вне закона.

Автор призвал чешские власти предложить несогласным россиянам сделать Чехию второй родиной.