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44 минуты назад

В Чехии предложили приютить беженцев из «почти диктаторской России»

Обозреватель чешского издания Forum 24 Ян Зиглер предложил властям дать убежище россиянам, которые бегут от политического режима в РФ.

В Чехии предложили приютить беженцев из «почти диктаторской России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зиглер напомнил, что в 1919 году Чехословакия помогла русским беженцам, которые бежали от большевиков. Тогда этой возможностью воспользовались десятки тысяч россиян, написал автор.

Он призвал чехов гордиться тем поступком и отметил, что в страну тогда приехали образованные россияне, которые принесли пользу. В Праге открылись русские школы и научные общества, давались русские спектакли и концерты выдающихся российских артистов, а также проводились выставки русских художников.

История повторяется, считает обозреватель, и Чехия могла бы и сейчас стать домом для русских, которые «не хотят жить в современной почти диктаторской России». Зиглер написал, что в современной России нет массовых расстрелов, как во время красного террора, однако россиян «сажают в тюрьму за малейшее несогласие с правящим режимом», а оппозиция находится вне закона.

Автор призвал чешские власти предложить несогласным россиянам сделать Чехию второй родиной.

«Эти русские относятся к близкому цивилизационному ареалу. Они близки к нам в языковом плане. Они талантливы, трудолюбивы, умеют себя вести, и для нашей страны будут большим преимуществом», - заключил Зиглер.

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