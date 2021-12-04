Зачем датчанам понадобился один из курильских островов

На Сахалине пояснили слова губернатора про аренду Данией острова на Курилах

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что датская компания Copenhagen Offshore Partners хочет арендовать один из курильских остров под названием Шумшу. Фирма собирается производить там водород за счет ветряной энергии. Полученный водород датчане планируют продавать Японии.

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Зарубежному инвестору понравился остров Шумшу из-за подходящих погодных условий, пояснил Лимаренко РБК.

«Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер [для производства водорода]», — сказал он.

Глава региона указал, что острова северной группы Курильской гряды, к которым относится Шумша, являются «исконно русскими». «Поэтому нет никаких препятствий к выстраиванию долгосрочных торговых отношений в сфере производства водорода и водородной энергетики», — уверен Лимаренко.

Сейчас стороны обсуждают возможное сотрудничество. По словам губернатора, у инвесторов из Дании есть готовый план. Они хотят производить 120 тысяч тонн водорода и готовы вложить в проект от $2 млрд до $2,5 млрд.

«Идут серьезные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны», — отметил Лимаренко. Состоится проект или нет, пока точно сказать нельзя, уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что датская компания просит разрешения провести на острове исследования, необходимые для запуска проекта.

Пресс-секретарь губернатора Светлана Литвинова позже уточнила, что датчанам не отдадут в аренду весь курильский остров. «Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать под это целый остров. Рассматривается вопрос об использовании лишь части земли под реализацию проекта», — сказала она.

Литвинова также пояснила, что сначала нужно проверить, можно ли использовать остров так, как хотят датчане. Для этого надо изучить характеристики ветра и наличие необходимого объема воды.

Датская компания Copenhagen Offshore Partners основана в 2012 году. Фирма инвестирует в возобновляемые источники энергии в разных странах, включая США, Великобританию, Германию и Австралию.

Президент России Владимир Путин в сентябре пообещал полностью освободить предприятия на Курилах от уплаты ключевых налогов: на прибыль, на имущество, земельного и транспортного.

«По сути беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах <…> причем на десять лет», — заявил президент.

Преимуществами смогут воспользоваться и зарубежные инвесторы. Путин подчеркнул, что речь идет о компаниях, которые не только регистрируются на Курилах, но «реально работают на островах», строят там, нанимают сотрудников.

Президент отметил, что льготы не будут распространятся на высокодоходный бизнес. В частности, на работу посредников, производство подакцизных товаров, добычу и переработку углеводородов, а также добычу ценных водных ресурсов.

Курильская гряда много лет остается предметом споров между Россией и Японией. Последняя претендует на четыре острова из южной части архипелага. СССР получил все острова под свой контроль после Второй Мировой, однако Москва и Токио так и не подписали мирный договор по итогам войны. Россия отрицает любые претензии японской стороны на острова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале пояснила, что возможную передачу части архипелага другой стране уже нельзя обсуждать хотя бы согласно российской Конституции.

Из-за разногласий вокруг территориальной принадлежности Япония не одобряет стремление России привлечь на Курилы зарубежных инвесторов. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, что введение особого налогового режима на островах для Токио неприемлемо. МИД России, в свою очередь, сообщил, что Россия будет рада в том числе и японским инвесторам на архипелаге.

Датчане не первые зарубежные игроки, которые заинтересовались российской территорией для собственного производства. Так, уже много лет часть земли у России арендует под сельхозработы Китай. Собственной земли, пригодной для выращивания сельхозкультур, у КНР недостаточно.

BBC со ссылкой на данные Росреестра в октябре 2019 года сообщал, что компании и физические лица, связанные с Китаем, арендуют или владеют как минимум 350 тыс. га земель в приграничных регионах на Дальнем Востоке. По информации Росстата, в 2018 году вся площадь посевов в этих регионах составила 2,2 млн га. Таким образом, китайцам на 2019 год принадлежали примерно 16% от всех посевных земель в этих субъектах, и это только с учетом официальной, а не теневой статистики.