Экс-глава ЕК рассказал, чем его раздражала Меркель

«Я не виню ее за проблемы Европы...однако меня иногда раздражало, что ей нужно так много времени, чтобы дойти от размышлений о конечном результате до того, что происходит сейчас», – сказал бывший глава ЕК, говоря о разгаре миграционного кризиса в 2015 году.