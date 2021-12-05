ВОЗ предупредил Россию о новой инспекции по "Спутнику V"

Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ проинформирует Россию о необходимости новой инспекции по производству вакцины "Спутник V" после получения данных о принятых мерах по проведенным ранее инспекциям. Об этом он сообщил ТАСС.

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По его словам, эти данные должны поступить к концу декабря. До этого момента проведения инспекции не ожидается, подчеркнул он. Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения приедут в Россию для проверки вакцины от коронавируса "Спутник V" не ранее января 2022 года.

Отмечается что необходимую информацию ВОЗ получит в конце текущего года, до этого времени инспекция не может быть проведена. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".