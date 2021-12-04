Вашингтон объявит о новых санкциях на следующей неделе

Министерство финансов США готовится ввести ряд ограничительных мер в рамках проводимого администрацией президента «Саммита за демократию», сообщает «Российская газета» со ссылкой на Reuters.

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Санкции коснутся лиц, которые, как считают американские власти, причастны к коррупции, серьезным нарушениям прав человека, а также занимаются подрывом демократии. Конкретные имена при этом агентство не называет.

В совместной статье послов РФ и КНР в США Анатолия Антонова и Цинь Гана говорится, что организуемый США «Саммит за демократию» способствует разжиганию идеологической конфронтации и созданию «разделительных линий» в мире. По словам дипломатов, демократия — универсальное право всех народов и не является прерогативой одной страны либо группы стран. Антонов и Цинь Ган указали, что не стоит беспокоиться о демократии в России и Китае, и некоторым странам лучше обратить внимание на свою внутреннюю ситуацию.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн на встрече в формате видеоконференции с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым заявил, что Китай намерен укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией. Дипломат подчеркнул, что для дружбы двух стран «нет границ», сотрудничество РФ и КНР «не имеет запретных зон, а взаимное доверие не встречает преград».