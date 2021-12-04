Байден решил не признавать указанные Россией «красные линии»

Американский президент Джо Байден заявил, что не уважает ничьи «красные линии» в контексте Украины, сообщает ТАСС.

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Журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать заявления о том, что Москва считает «красными линиями», в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к границам России и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия. «Я не признаю ничью красную линию», — сказал глава государства.

Он выразил надежду на проведение с президентом России Владимиром Путиным «долгого разговора». «Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — сказал американский лидер, затронув ситуацию на российско-украинской границе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО не намерено предпринимать агрессивные действия в отношении Москвы. Так он прокомментировал заявления о том, что Россия считает «красными линиями», в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры Североатлантического альянса к границам РФ и размещение на территории Украины ударных комплексов и гиперзвукового оружия.