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38 минут назад

Эстония выразила беспокойство за безопасность Европы

Концентрация «российских войск в непосредственной близости от границ Украины» вызывает обеспокоенность, заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщают «Ведомости».

Эстония обеспокоилась безопасностью Европы из-за РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы государства, «дальнейшая возможная эскалация ситуации была бы крайне опасной и поставила бы под угрозу безопасность не только Украины, но и Европы в целом». Об этом шла речь Кариса на встрече в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Эстонский президент также призвал сохранить давления на «режим Лукашенко». «Печально, что в одной из европейских стран на сегодня насчитывается почти 900 политических заключенных», — отметил глава государства.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия «имеет право передвигать войска внутри своей территории». Так он прокомментировал заявления министра обороны Украины о якобы возможной «масштабной эскалации со стороны России». По словам Ушакова, подобные перемещения не могут свидетельствовать о каком-либо нагнетании.

Глава военного ведомства Украины Алексей Резников сослался на мнение украинской разведки, которая, по его словам, считает, что в конце января 2022 года не исключена «масштабная эскалация со стороны России».

В мире,Алар Карис,Алексей Резников,Шарль Мишель,Юрий Ушаков,Министерство обороны,Совет Европы,Еврокомиссия,Ведомости,
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