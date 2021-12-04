Эстония обеспокоилась безопасностью Европы из-за РФ

Концентрация «российских войск в непосредственной близости от границ Украины» вызывает обеспокоенность, заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщают «Ведомости».

По словам главы государства, «дальнейшая возможная эскалация ситуации была бы крайне опасной и поставила бы под угрозу безопасность не только Украины, но и Европы в целом». Об этом шла речь Кариса на встрече в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Эстонский президент также призвал сохранить давления на «режим Лукашенко». «Печально, что в одной из европейских стран на сегодня насчитывается почти 900 политических заключенных», — отметил глава государства.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия «имеет право передвигать войска внутри своей территории». Так он прокомментировал заявления министра обороны Украины о якобы возможной «масштабной эскалации со стороны России». По словам Ушакова, подобные перемещения не могут свидетельствовать о каком-либо нагнетании.