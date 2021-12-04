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42 минуты назад

Британию предупредили о стихийных бедствиях из-за климата

Британию предупредили о еще больших разрушениях от штормов в будущем и призвали готовиться к экстремальным погодным условиям. об этом сообщает Independent.

Британию предупредили о стихийных бедствиях из-за климата
Фото: North Carolina Marine FisheriesNorth Carolina Marine Fisheries

На этой неделе по частям Англии и Шотландии прошелся шторм «Арвен», достигавший почти 100 миль в час. Тысячи домов до сих пор остаются без электричества. Сильные порывы ветра оборвали линии электропередач, выкорчевали деревья и образовали завалы мусора на дорогах. В правительстве Британии предположили, что такие стихийные бедствия могут стать более частыми из-за обострения климатического кризиса.

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Кваси Квартенг заявил, что этот шторм был непохож на любой другой, и пообещал сделать все возможное, чтобы восстановить электроэнергию в пострадавших домах до Рождества. При этом он тоже отметил, что необходимо лучше подготовиться к экстремальной погоде.

«Мы должны быть готовы к таким же экстремальным и трудным погодным условиям в будущем. Мы должны убедиться, что наша система устойчива в таких случаях», — заявил Квартенг. Теневой министр предпринимательства, энергетики и промышленности Эд Милибэнд тоже подчеркнул, что экстремальные погодные явления могут стать более распространенными в Британии в будущем, и попросил правительство вынести урок из последствий шторма «Арвен».

Ранее в октябре президент США Джо Байден связал ураган «Ида», который обрушился на страну в августе, с глобальным потеплением. Глава государства оценил ущерб от климатических изменений в 100 миллиардов долларов.

В мире,Эд Милибэнд,Джозеф Байден,
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