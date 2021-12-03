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46 минут назад

Байден готовит комплекс инициатив, касающихся Путина

Президент США Джо Байден, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что готовит комплекс инициатив в отношении российского президента Владимира Путина, пишет ТАСС.

Байден готовит комплекс инициатив, касающихся Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Байдена, он постоянно поддерживает контакт «союзниками в Европе, с украинцами». Его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен «активно участвуют» в этих консультациях.

«Что я делаю - так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для [президента России Владимира] Путина очень, очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается», - добавил Байден.

В ответ на вопрос, говорил ли Байден утром в пятницу по телефону с Путиным, американский президент ответил отрицательно.

Ранее Блинкен заявил, что предотвратить возможный конфликт между Россией и Украиной можно лишь дипломатическим путем, и Вашингтон готов стать посредником в этом вопросе, пишет ТАСС.

В мире,Джейк Салливан,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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