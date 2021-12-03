Германии предложили «список карательных мер» против России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера Олафа Шольца сделать предупреждение России и ее президенту Владимиру Путину в виде списка «жестких карательных мер». Об этом он заявил в интервью Bild.
«Никогда прежде опасность нападения России на Украину не была выше, чем в эти недели», — приводятся в материале слова Мельника.
Он отметил, что опасения вызывает «массированное российское нападение с востока, юга и севера». Об этом, по словам Мельника, свидетельствуют «не только концентрация войск вдоль украинской границы, но и новая форма военной травли со стороны Кремля».
«Чтобы вовремя предотвратить эту надвигающуюся, смертельную интервенцию и последующую катастрофу требуется нечто большее, чем просто "слова напоминания из Берлина Путину". Речь идет о явном выживании Украины в качестве независимого государства. Путин признает за нами право на существование, но стремится уничтожить украинскую государственность», — отметил Мельник.
В связи с этим посол Украины в Германии призвал нового канцлера «после избрания сделать недвусмысленное предупреждение России и Путину». По мнению Мельника, необходимо вести «жесткий список карательных мер и санкций» не позднее 8 декабря.