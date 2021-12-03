Германии предложили «список карательных мер» против России

«Никогда прежде опасность нападения России на Украину не была выше, чем в эти недели», — приводятся в материале слова Мельника.

Он отметил, что опасения вызывает «массированное российское нападение с востока, юга и севера». Об этом, по словам Мельника, свидетельствуют «не только концентрация войск вдоль украинской границы, но и новая форма военной травли со стороны Кремля».