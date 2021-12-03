Сенаторы США поспорили, кто больше не любит Путина

«Между прочим, я обиделась, сенатор Коттон. Я — тот самый человек, которому Владимир Путин отказался выдать визу, потому что я против России! <…> Вам он не отказывал в визе. Так что не говорите мне, что я слишком мягкая в отношении России, ваши аргументы тут же развалятся», — сказала она, оборвав представителя Республиканской партии на полуслове.