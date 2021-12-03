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58 минут назад

Байден анонсировал очередные меры против России из-за Украины

Президент США Джо Байден сообщил о подготовке очередного комплекса мер, которые предотвратят «агрессию России в отношении Украины». Об этом сообщает «РИА Новости».

Байден анонсировал очередные меры против России из-за Украины
Фото: ReutersReuters

«Я занимаюсь разработкой того, что рассматриваю как наиболее комплексный, обстоятельный ряд инициатив, призванных сделать для Путина очень-очень сложным то, чего опасаются люди», — приводятся в материале слова Байдена.

Такой ответ президент США дал журналистам на вопрос о планируемых в администрации шагах в отношении сложившейся ситуации на российско-украинской границе.

В мире,Джозеф Байден,
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