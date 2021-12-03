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Экс-зять Ельцина рассказал о следующем президенте РФ

В будущем, после того, как Владимир Путин покинет пост президента, возглавить Россию может выходец из Сибири или Дальнего Востока.

Таким прогнозом насчет следующего главы государства поделился бывший зять первого президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно».

В Госдуме заговорили о признании ДНР и ЛНР

Россия может помочь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в случае военной агрессии Украины. Такое мнение высказали представители трех крупнейших фракций Госдумы и двух профильных комитетов палаты.

«Мы будем максимально помогать жителям Донбасса при активной агрессии. Там находится сегодня около 700 тыс. граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона», - заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат от «Единой России» Виктор Водолацкий.

«Было очень много крови». Что известно о стрельбе в центре Москвы

Полиция задержала уроженца Днепропетровска после стрельбы в центре Москвы. По предварительной информации, Дмитрий Махалов вступил в конфликт с водителем такси, и после непродолжительной драки несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета.

Мужчина, как стало известно, ранее был неоднократно судим и в этом году устроил драку с автомобилистом, который не пропустил его на дороге.

В США назвали главное оружие против России

Военно-воздушным силам (ВВС) США необходимо высокоточное оружие для противостояния с Россией и Китаем, пишет портал Flight Global со ссылкой на экспертов американского Института Митчелла.

Полковник ВВС в отставке и директор института по будущим концепциям и оценке возможностей Марк Ганцингер утверждает, что Вашингтону следует сделать упор на оружии средней дальности, которое использует крылатые ракеты для поражения целей на расстоянии от 92,6 до 463 км.

В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Байдена

Предстоящий разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в формате видеоконференции, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что точная дата разговора по-прежнему не согласована.

Первый регион РФ достиг уровня иммунитета в 80%

Севастополь первым из российских регионов достиг коллективного иммунитета в 80%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«У нас есть абсолютный лидер - город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%», - заявила Голикова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Большой песец, полный»: фото Лаврова произвело фурор

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Facebook фотографию министра иностранных дел России с фотографией песца на заднем плане.

На снимке Лавров сидит за столом, а за спиной у него висит фото песца.

«В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец», - подписала Захарова снимок.

Умерла актриса Нина Ургант

В возрасте 92 лет скончалась советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант.

«Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни», - рассказали в пресс-службе театра.

Ученые определили срок реальной угрозы омикрона

Реальная угроза, которую представляет новый «омикрон»-штамм коронавируса, будет понятна к Новому году.