«Опасаются люди»: Байден пригрозил России новыми мерами из-за Украины

Президент США Джо Байден анонсировал очередной комплекс мер, призванных не допустить агрессии России против Украины. Об этом пишет РИА Новости.

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Во время пресс-конференции, американcкий лидер заявил, что не позволит России сделать то, что из-за чего «опасаются люди». Он назвал готовящиеся внешнеполитические шаги «обстоятельным набором инициатив».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на встрече Владимира Путина и Байдена могут быть затронуты темы ситуации на Украине и в Афганистане. Также лидеры вероятно обсудят Иран, Ливию и Сирию, а также поговорят о состоянии двусторонних отношений, которое в настоящее время является неудовлетворительным.