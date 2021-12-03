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1 час назад

Байден анонсировал очередные меры против России из-за Украины

Президент США Джо Байден анонсировал очередной комплекс мер, призванных не допустить агрессии России против Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Опасаются люди»: Байден пригрозил России новыми мерами из-за Украины
Фото: ReutersReuters

Во время пресс-конференции, американcкий лидер заявил, что не позволит России сделать то, что из-за чего «опасаются люди». Он назвал готовящиеся внешнеполитические шаги «обстоятельным набором инициатив».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на встрече Владимира Путина и Байдена могут быть затронуты темы ситуации на Украине и в Афганистане. Также лидеры вероятно обсудят Иран, Ливию и Сирию, а также поговорят о состоянии двусторонних отношений, которое в настоящее время является неудовлетворительным.

Американский генерал отказался ответить на вопрос о Путине

3 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точная дата проведения новых переговоров Путина и Байдена пока не согласована. По его словам, видеоконференция двух лидеров может состояться 7 декабря.

В мире,Джозеф Байден,Юрий Ушаков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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