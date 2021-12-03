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41 минуту назад

Стал известен примерный сценарий посещения Крыма Александром Лукашенко

Telegram-канал «ГлавМедиа» со ссылкой на источник в правительстве Белоруссии описал примерный сценарий первого посещения Крыма президентом республики Александром Лукашенко. Предположительно, поездка произойдет в ближайшее время, возможно на новогодних каникулах, по приглашению Владимира Путина.

Стал известен примерный сценарий посещения Крыма Александром Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным «ГлавМедиа», лидеры России и Белоруссии встретятся в Сочи или в Москве и самолетом отправятся в аэропорт Бельбека или Симферополя. По приезду в Крым Лукашенко и Путин посетят Севастополь и еще ряд городов Крыма, включая Ялту и столицу полуострова.

Кроме того, президент Белоруссии обязательно отправятся в принадлежащий республике санаторий и на ряд культурно-исторических объектов. Не исключены морские прогулки, визит к Крымскому мосту, облет полуострова и инспекция новых инфраструктурных объектов.

Источник в аппарате правительства Белоруссии отметил, что предварительную программу еще должны согласовать ФСО, служба безопасности Лукашенко, МИД двух стран и службы протокола.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Федеральная служба охраны,МИД,
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