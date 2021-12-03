«Незаживающая рана»: во Франции обратились к Путину из-за Украины

Президент французского аналитического центра Geopragma Каролин Галактерос и эксперт по международным связям Эммануэль Гу обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, президенту США Джо Байдену и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Уважаемая госпожа председатель,
Уважаемые господа президенты,
В надежде окончательно избавиться от пацифистских иллюзий, которые, к сожалению, регулярно опровергаются ходом истории, мы хотим сегодня подать тревожный сигнал о возрастающей опасности для международного мира, создаваемой санацией и истеризацией все более манихейского подхода Запада.
Вместо того чтобы проявлять уважение, содействовать диалогу, сотрудничеству, способствовать взаимопониманию людей и народов, Запад только усиливает антагонизм и напряженность, и, следовательно, возрастает вероятность конфликтов.
Мы должны остановить эту отчаянную безудержную гонку, пока нам не пришлось сожалеть об этом.
Кажется, сегодня отношения между Россией и Западом, больше, чем все остальное, достигли этих опасных пароксизмов.
Понятие «Запад» относится к Соединенным Штатам, к Европе, которая все еще умственно и стратегически остается вассалом США, к тому мировоззрению, которое закон о конкуренции квалифицирует как «злоупотребление доминирующим положением». Более 30 лет Запад пытался смириться с окончанием холодной войны. Намного проще принадлежать к лагерю «Добра», объявив другой лагерь воплощением «Зла».
Проще, но глупо, неэффективно и опасно.
Россия остается огромной страной, пострадавшей сначала от коммунизма, затем от резкого, социально жестокого переходного периода конца 90-х годов, за которым следует еще не завершившийся период восстановления. Это еще слишком современная эпоха, чтобы овладеть демократическими навыками, на выработку которых нам потребовались столетия.
Однако Россия и ее история были с нами на протяжении многих веков.
В течение первого десятилетия XXI века она неоднократно безуспешно пыталась сблизиться с нами, вызывая презрение к своему унижению, которое было выгодно в России всем тем, кто также предпочитает соперничество и диалог с позиции силы.
«Создание образа врага» - не несбыточная мечта. Как и превращение в жертву. Мы делаем это снова и снова. Эти простые процессы обычно проявляются в агрессивном поведении, проецировании на других своих собственных бесчестных поступков, чтобы самим избавиться от них и добиться иллюзорного морального превосходства.
Однако действия Запада не привели к отступлению России, а как раз наоборот.
Они укрепили коллективную самооценку этого великого народа, его решимость продемонстрировать свою стойкость и степень своего влияния на международной арене.
Отныне все призывы в пользу той или иной стороны в конечном итоге поддерживают тех, кто занимается эскалацией конфликта и угрожает их повседневной жизни.
Уважаемая госпожа председатель, уважаемые господа президенты!
Пришло время пригласить вас принять вызов более мирного и реалистичного мира, согласившись на конкретные решения по конкретным вопросам. Возможно, несовершенным, но достаточным на данном этапе. Несомненно, они встретят отпор у ваших экстремистов (т.е. тех, кто называет себя «мейнстримом», потому что это догматический экстремизм, ставший нормой восприятия), но смогут гарантировать всеобщую безопасность, уважая при этом различия и взаимодополняемость различных акторов.
Пришло время вернуться к настоящей политике, политике фактов и возможностей, к «realpolitik», которая гораздо менее цинична, чем политика «добрых чувств», чем политика международных отношений, продвигаемая «культурой неправительственных организаций», которая вторглась в сферу стратегического мышления, которая никогда ничего не решает, а только планомерно наносит ущерб людям.
Самая незаживающая рана, самый большой рубец находится на Украине.
Но и другие конфликты также иллюстрируют этот рост напряженности - Ближний Восток, Африка, Центральная Азия.
В связи с этим, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, которая может привести нас к худшему результату, Geopragma предлагает каждой из сторон одобрить следующие пункты:
- Области Восточной Украины будут считаться полностью частью Украины, но получат статус региональной автономии (как Корсика, Больцано, Сицилия).
- Ликвидация всех видов дискриминации и, в частности, языковой дискриминации в Украине.
- В случае необходимости ООН обеспечит юридическую неприкосновенность границ Украины.
- Признание референдума в Крыму и, соответственно, легитимность его вхождения в состав РФ.
- Приостановление вступления в НАТО любой страны, граничащей с Россией.
- Отмена виз между Россией, Украиной, Европой и США.
- Уважение государств и их конституций.
- Взаимный отказ от всех политических и экономических санкций
Чтобы быть способным на это — нужно продемонстрировать подлинное понимание международных реалий, взять на себя ответственность действовать против устаревших закостенелых точек зрения, которые только усиливают конфликт.
Нужно сделать что-то новое, вновь открыть Европу, вытащить ее из смертельной стратегической ловушки, в которую она позволила себя поймать и трагически находит удовольствие в этом.
Нужно вдохнуть в нее новую жизнь, стратегическую пользу, ключевую «добавленную стоимость», а значит, основание для того, чтобы другие государства или большие группы наконец зауважали ее.
Уже не время прибегать к уловкам, обновлять Минские соглашения, точно так же как не может быть и речи о желании забыть законные опасения стран, которые могли бы стать жертвами советского соседа.
Мир иногда требует жертв, но это не отказы или отречения.
У них есть демократическая матрица, отвечающая интересам большинства.
Их цель – находить решения, а не разжигать конфликты.