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44 минуты назад

«Бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил СССР, в войне победили американские солдаты»

Глава Мининформа Белоруссии Владимир Перцов охарактеризовал знания истории у части современной молодежи. В беседе с журналистами он отметил, что у молодых людей не просто искаженные, а «откровенно переписанные знания» об итогах Второй мировой войны, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Бомбы на Хиросиму сбросил СССР, в войне победили американские солдаты»
Фото: EPAEPA

«Мы дошли до того, что при работе с молодежью, молодые люди указывают, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил СССР, а в войне победили американские солдаты», — заявил Перцов.

Он отметил, что такие знания молодежь получает из статей интернета, фильмов и игр. В результате участие советского народа во Второй мировой войне сводится к «мизеру».

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«Мы поняли, чтобы остановить эту сокрушительную ложь, которая влечет за собой очеловечивание преступлений нацистской коалиции, нужно что-то делать», — заключил министр.

В мире,ИА Sputnik,
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