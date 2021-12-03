«Бомбы на Хиросиму сбросил СССР, в войне победили американские солдаты»

Глава Мининформа Белоруссии Владимир Перцов охарактеризовал знания истории у части современной молодежи. В беседе с журналистами он отметил, что у молодых людей не просто искаженные, а «откровенно переписанные знания» об итогах Второй мировой войны, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Мы дошли до того, что при работе с молодежью, молодые люди указывают, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил СССР, а в войне победили американские солдаты», — заявил Перцов.
Он отметил, что такие знания молодежь получает из статей интернета, фильмов и игр. В результате участие советского народа во Второй мировой войне сводится к «мизеру».
«Мы поняли, чтобы остановить эту сокрушительную ложь, которая влечет за собой очеловечивание преступлений нацистской коалиции, нужно что-то делать», — заключил министр.