«Бомбы на Хиросиму сбросил СССР, в войне победили американские солдаты»

Глава Мининформа Белоруссии Владимир Перцов охарактеризовал знания истории у части современной молодежи. В беседе с журналистами он отметил, что у молодых людей не просто искаженные, а «откровенно переписанные знания» об итогах Второй мировой войны, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».