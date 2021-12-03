Американский генерал отказался ответить на вопрос о Путине

Политику США не стоит анализировать на основе ее прошлых неудач, заявил американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

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Как сообщает Reuters, так он ответил на вопрос журналиста о реакции президента России Владимира Путина на вывод военного контингента стран НАТО из Афганистана.

«Соединенные Штаты иногда трудно понять другим странам», — добавил генерал.

Милли также переадресовал вопрос российскому лидеру и подчеркнул, что для любой страны было бы ошибочно распространять выводы о ситуации с Афганистаном на остальные регионы военного присутствия США. В пример он привел исторические моменты, в которых бывшие главы Соединенных штатов выводили войска из одной территории, однако после отдавали приказ ввести их в другие.

Напомним, что в начале августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная на территории России) активизировал наступление на правительственные силы Афганистана. В результате 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.

После этого из аэропорта столицы, который находился под охраной американских военных, началась эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними граждан страны. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт.