Обзор иноСМИ: Украина на грани катастрофы и предостережение Путина

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«Украина на грани катастрофы»

Американский политолог, уроженец Крыма Ариэль Коэн считает, что «угрозы России» и энергетический кризис поставили Украину на грань катастрофы. В своем материале для Newsweek он также заявил, что Россия может «втянуть США и НАТО в худшую конфронтацию со времен холодной войны».

Обострение на границах произошло на фоне газового кризиса, отмечает Коэн: цены на природный газ достигли пика, внутренние запасы стран истощились, многие государства Европы «достаточно отчаялись, чтобы приветствовать облегчение, которое принесет «Северный поток - 2». Политолог назвал это плохой новостью для Украины, которая получает около трех миллиардов долларов - более трех процентов своего ВВП - от транзита российского газа. По мнению Коэна, сейчас Украина борется за свою жизнь, а для выхода из кризиса ей необходима глубокая и всеобъемлющая реформа энергетики.

«Почему Россия и Украина так волнуют ЦРУ»

В октябре ЦРУ заметило «нечто пугающее» и обвинило Россию в передвижении войск к украинской границе. По мнению американской разведки, в отличие от предыдущих передислокаций войск, РФ «секретно строила планы» использования армии, пишет Дэвид Игнатиус в своей статье для The Washington Post.

Как отметил Игнатиус, в агентстве обеспокоены тем, что потенциальная зона конфликта представляет собой не только Донбасс, «а гораздо более широкую полосу территории». По версии автора, президенту РФ Владимиру Путину нравится вести интеллектуальную игру с Западом, в ходе которой он то усиливает, то ослабляет напряженность. Игнатиус считает, что ЦРУ серьезно взволновано ситуацией на Украине, так как не может быть уверено, блефует ли Россия.

«Путин предостерегает НАТО»

Немецкая газета Die Zeit обратила внимание на предупреждение президента РФ Владимира Путина в адрес НАТО: блоку «не следует даже пытаться» расшириться в восточном направлении. Он отметил, что случае появления ударных комплексов на Украине, подлетное время до Москвы составит семь - десять минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия - пять минут.

Президент отметил, что на этот случай России приходится создавать собственное гиперзвуковое оружие. «ИноСМИ» собрали комментарии немецких пользователей к этой статье. Пользователь NikitaDerHund написал, что Украина не может угрожать России, «имея армию в четыре раза меньшую по живой силе и в 20 раз меньше боевых самолетов». Jessy Thinkman возразила, что «проблемой для России является не Украина как государство», а ее широкая граница с РФ и НАТО, «стоящее у двери России».

Польша становится раем для мигрантов

Автор Rzeczpospolita Игорь Янке заявил, что польское правительство проводит «самую либеральную иммиграционную политику в Европе»: в стране более двух миллионов иностранцев и их число постоянно растет. Польша принимает не только о украинцев и белорусов - в 2019-м страна выдала 24 тысячи долгосрочных виз для граждан Непала, Индии и Бангладеш.

В 2019 году каждое четвертое заявление о предоставлении вида на жительство в ЕС рассматривалось в Польше. Янке отметил, что Польша пока не рай для мигрантов наподобие Германии или Англии, но становится все ближе к ним. По словам социолога Томаша Карона, это во многом связано с повышением уровня жизни поляков и избавлением от опасений, что «молодой мигрант заберет мою работу»: поляки поняли, что зачастую мигранты добросовестно выполняют работу, за которую граждане страны не хотят браться. Янке добавил, что собственникам строительных, промышленных и обслуживающих компаний Польши пришлось бы закрывать бизнес без рабочих с востока.

«Охота на Курца»

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своем уходе из политики, но пообещал доказать свою невиновность. Как сообщает Das Erste, 35-летний Курц назвал события с уголовными делами против него «настоящим преследованием»: «Ты почти ощущаешь, что на тебя охотятся».